|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.03.19 13:35
Управление президента РФ займется проблемой "китовой тюрьмы" в Приморье
"Проблему нельзя считать закрытой, и мы не считаем ее закрытой. Этим вопросом и конкретно этим перечнем поручений президента сейчас будет заниматься контрольное управление, тема будет взята под особый контроль этого подразделения администрации президента", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле закрытой данную проблему с учетом того, что министерство природных ресурсов РФ опубликовало накануне "дорожную карту" по решению этого вопроса.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить проблему содержания белух и косаток в этом вольере.
По словам Д.Пескова, в Кремле известно о различных точках зрения, в том числе позиции ученых по вопросу жизнеспособности животных в дикой природе в данный момент. "Некоторые ученые и представители соответствующих ведомств считают, что животные смогут, и их нужно до потепления выпускать (в дикую природу - ИФ). Некоторые категорически это опровергают и говорят, что животные в случае, если их выпустить, будут обречены на смерть", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Он согласился, что этот вопрос несколько затрудняет процесс урегулирования проблемы, но "де-факто ситуация не разрешена". "Поэтому мы будем очень внимательным образом за этим следить", - сказал Д.Песков.
В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой".
После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух, которые были выловлены с многочисленными нарушениями закона.
В последние несколько месяцев из вольеров пропали три белухи и косатка, отловщики считают, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли. Зоозащитники просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте.
4 марта глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что освобождение косаток и белух является решенным вопросом, однако для этого требуется специальная программа по их адаптации к жизни в условиях дикой природы.
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket