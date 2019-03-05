Управление президента РФ займется проблемой "китовой тюрьмы" в Приморье

05.03.19 13:35

Фото "Интерфакса"

5 марта. Interfax-Russia.ru - В Кремле считают, что проблема вокруг так называемой "китовой тюрьмы" в Приморье, где содержатся белухи и косатки, по-прежнему не закрыта, контрольное управление президента РФ берет под особый контроль этот вопрос.

"Проблему нельзя считать закрытой, и мы не считаем ее закрытой. Этим вопросом и конкретно этим перечнем поручений президента сейчас будет заниматься контрольное управление, тема будет взята под особый контроль этого подразделения администрации президента", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле закрытой данную проблему с учетом того, что министерство природных ресурсов РФ опубликовало накануне "дорожную карту" по решению этого вопроса.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить проблему содержания белух и косаток в этом вольере.

По словам Д.Пескова, в Кремле известно о различных точках зрения, в том числе позиции ученых по вопросу жизнеспособности животных в дикой природе в данный момент. "Некоторые ученые и представители соответствующих ведомств считают, что животные смогут, и их нужно до потепления выпускать (в дикую природу - ИФ). Некоторые категорически это опровергают и говорят, что животные в случае, если их выпустить, будут обречены на смерть", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он согласился, что этот вопрос несколько затрудняет процесс урегулирования проблемы, но "де-факто ситуация не разрешена". "Поэтому мы будем очень внимательным образом за этим следить", - сказал Д.Песков.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух, которые были выловлены с многочисленными нарушениями закона.

В последние несколько месяцев из вольеров пропали три белухи и косатка, отловщики считают, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли. Зоозащитники просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте.

4 марта глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что освобождение косаток и белух является решенным вопросом, однако для этого требуется специальная программа по их адаптации к жизни в условиях дикой природы.