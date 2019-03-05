Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Москве

05.03.19 13:47

© РИА Новости. Илья Питалев

5 марта. Interfax-Russia.ru - Мемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону будет установлена на здании Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Соответствующее решение было принято во вторник на заседании президиума столичного правительства", - сказал представитель пресс-службы.

В мэрии напомнили, что в здании академии И.Кобзон сначала обучался на вокальном факультете, затем преподавал и в 1984 году стал инициатором создания кафедры эстрадного искусства, которую потом возглавлял длительное время.

Народный артист СССР, депутат Госдумы И.Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее предложил присвоить театральному центру на Дубровке имя И.Кобзона.

"Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени Театральному центру на Дубровке", - написал С.Собянин на своей странице "ВКонтакте" 2 сентября, в день похорон великого артиста.

Мэр напомнил, что И.Кобзон принимал непосредственное участие в спасении заложников и в течение всех последующих лет поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте на Дубровке.