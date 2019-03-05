|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.03.19 13:47
Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Москве
"Соответствующее решение было принято во вторник на заседании президиума столичного правительства", - сказал представитель пресс-службы.
В мэрии напомнили, что в здании академии И.Кобзон сначала обучался на вокальном факультете, затем преподавал и в 1984 году стал инициатором создания кафедры эстрадного искусства, которую потом возглавлял длительное время.
Народный артист СССР, депутат Госдумы И.Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее предложил присвоить театральному центру на Дубровке имя И.Кобзона.
"Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени Театральному центру на Дубровке", - написал С.Собянин на своей странице "ВКонтакте" 2 сентября, в день похорон великого артиста.
Мэр напомнил, что И.Кобзон принимал непосредственное участие в спасении заложников и в течение всех последующих лет поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте на Дубровке.
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket