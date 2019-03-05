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05.03.19 13:55

Кремль: Москва заинтересована в переходе на расчеты в нацвалютах с Минском

© РИА Новости. Алексей Дружинин
5 марта. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о предложении белорусской стороны полностью перейти на российский рубль при расчетах с РФ.

В ходе общения Д.Пескова с журналистами его попросили прокомментировать высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что не так давно предлагал президенту РФ Владимиру Путину полностью перейти на расчеты в российских рублях, но РФ ему отказала.

"Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. У меня такой информации нет", - сказал Д.Песков.

Наоборот, продолжил он, "в торгово-экономических отношениях с ближайшими партнерами, к коим относится Белоруссия, (мы) заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют, в том числе, конечно, в первую очередь на основе российского рубля".

"И эта тема постоянно фигурирует на повестке дня переговоров", - сказа Д.Песков.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не предлагала вводить в качестве единой валюты российский рубль.

"Чтобы соглашаться на что-то, надо, чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске. Президента цитирует госагентство "БелТА".

При этом, добавил он, Белоруссия предложила РФ перейти в расчетах во взаимной торговле на российский рубль, но Москву это не устраивает. "Я недавно президенту (России - ИФ) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - на "вражеские" доллары и евро", - подчеркнул А.Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, прежде чем говорить о едином рубле, необходимо продвинуться в решении вопросов более низкого уровня. "Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. (...) Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?" - добавил он.

Как сообщалось, в минувшую пятницу А.Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ сказал, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а "общий рубль". При этом, по его словам, единый эмиссионный центр мог бы находиться в Санкт-Петербурге.

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