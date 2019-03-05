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05.03.19 14:26
Власти Екатеринбурга создадут более 12 тыс. дополнительных мест в школах
"Три с небольшим года, если взять 2019, мы прирастаем только в строительстве 12 тыс. 800 местами", - сказал Д.Баранов на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге во вторник.
По его словам, еще порядка 8,8 тыс. мест появится в школах города за счет капремонтов и реконструкции зданий.
"Это та работа, которая ведется без авральных, вынужденных закрытий и попадания в ремонт тех школ, которые у нас в экстренном порядке могут перестать функционировать на конкретный период. Это плановая работа", - отметил Д.Баранов.
Начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева также сообщила, что в нескольких десятках школ Екатеринбурга появятся дополнительные места для первоклассников.
"Было дополнительно открыто 1 тыс. 689 мест в 75 школах <...> Это не катастрофическая цифра на фоне 20 тыс. планируемых мест, поэтому мы переживем эту ситуацию, думаю, достаточно спокойно", - сказала Е.Сибирцева на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге во вторник.
По ее словам, ожидается, что в первые классы в 2019 году в городе пойдет 19,5 тыс. человек.
"Для первоклассников на 2019-2020 год было открыто 20 тыс. 184 места. 155 учреждений собственно начали прием <...> То есть мест по городу мы создали с запасом", - отметила Е.Сибирцева.
Она добавила, что сложная ситуация сложилась в микрорайоне Академическом.
"Там много детей школьного возраста. Наиболее остро эта ситуация сложилась именно в 181 школе. И мы действительно приняли решение принять туда всех первоклассников, которые по данному микроучастку проживают. Их оказалось почти в два раза больше, чем планируемое количество мест к открытию", - пояснила Е.Сибирцева.
Она уточнила, что в 2020 году у школы должен появиться пристрой, который поможет решить проблему с количеством мест.
"Мы будем сейчас принимать меры, чтобы один год детки проучились в таких достаточно стесненных, но тем не менее условиях одного образовательного учреждения. В условиях одной школы. А далее очень ждем, что в 2020 году строители введут в строй новый пристрой к 181 школе и тогда хотя бы на какое-то время у нас проблема решится", - сказала начальник департамента.
Вместе с тем, жители микрорайона недовольны сложившейся ситуацией в школе N181.
"Уже сейчас, когда там учатся более 1 тыс. 600 учеников, уже сейчас детям не хватает вешалок в раздевалке, уже сейчас они не успевают за перемену сходить в туалет, потому что там очереди. Им приходится есть холодную пищу, потому что столовая просто не успевает обслуживать такое количество детей", - отметила участник инициативной группы родителей первоклассников Ольга Михайленко.
Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга, которые не смогли записать своих детей в первый класс в школы рядом с домом, пожаловались на проблему с местами в образовательных учреждениях уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой.
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