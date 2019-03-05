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05.03.19 14:06

Свыше 70% людей предпенсионного возраста в Тюменской области находят работу

© РИА Новости. Илья Питалев
5 марта. Interfax-Russia.ru - В службы занятости Тюменской области ежегодно обращаются 2,5-3 тыс. жителей региона предпенсионного возраста, сообщила директор регионального департамента труда и занятости населения Надежды Мазуркевич.

"Свыше 70% людей предпенсионного возраста, которые прошли обучение или переобучение, были трудоустроены", - сказала Н.Мазуркевич на пресс-конференции во вторник в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По ее словам, в Тюменской области "предпенсионеры" могут пройти обучение по более чем 100 специальностям.

Так, новые специальности люди предпенсионного возраста могут получить в рамках областной программы содействия занятости населению.

Она также добавила, что в области разработана региональная программа по организации профобучения и дополнительного профобрразования граждан предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта "Старше поколение".

"По этой программе ежегодно планируется обучать свыше 460 человек", - сказала глава департамента.

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