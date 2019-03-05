Ростехнадзор выявил 335 нарушений на шахтах "Южного Кузбасса"

05.03.19 14:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 марта. Interfax-Russia.ru - Сибирское управление Ростехнадзора выявило 335 нарушений требований законодательных и нормативных актов в области промбезопасности в ходе проверки работ на шахтах ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Кемеровская область, входит в "Мечел-Майнинг"), сообщается на официальном сайте ведомства.

"Наиболее проблемными вопросами на шахтах явились нарушения при креплении горных выработок и нарушения, связанные с эксплуатацией взрывозащищенного электрооборудования в условиях повышенной опасности", - отмечает ведомство.

Уточняется, что проверка осуществлялась в период с 4 февраля по 1 марта на шахтах "Южного Кузбасса" "Сибиргинская", "Ольжерасская-Новая", "Ерунаковская-1", а также шахте им.Ленина.

По результатам проверки ведомство оформило 3 временных запрета деятельности на ведение горных на предприятиях.

"При обследовании очистных забоев на шахте "Ольжерасская-Новая" и на шахте "Сибиргинская" выявлено, что работы по добыче угля в забоях велись комплексами, находящимися в технически неисправном состоянии и при нарушенном креплении горных выработок. При обследовании подготовительного забоя на шахте "Сибиргинская" установлено, что проходческие работы велись с нарушениями крепления горной выработки, не выполнялись мероприятия по обеспыливанию горной выработки и при неисправной системе оповещения об аварии. Вышеуказанные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Для предотвращения аварийных ситуаций и травмирования работников шахты, инспекторами Сибирского управления Ростехнадзора оформлены три временных запрета деятельности на ведение горных работ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в "Южном Кузбассе" "Интерфакс" заверили, что в настоящее время все очистные и проходческие забои на шахтах управления по подземной добыче угля ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" работают в штатном режиме. "Все предписания, выданные в ходе проверки Сибирского управления Ростехнадзора, выполнены", - сказал представитель компании.

Согласно сообщению Ростехнадзора, за совершенные правонарушения, предусмотренные ст.9.1 КоАП РФ, к административной ответственности в виде штрафа привлечены ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" и 36 инженерно-технических работников предприятия.