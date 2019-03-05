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05.03.19 14:12

Госдума приняла в I чтении законопроект о социальном предпринимательстве

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
5 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в закон о малом и среднем предпринимательстве (МСП) и прописывает критерии отнесения данных предприятий к категории социальных.

Документ был внесен правительством в конце декабря 2018 г. Согласно законопроекту, предприятие МСП может быть отнесено к категории социальных, если оно выполняет хотя бы одно из четырех условий. Первое: компания берет на работу граждан, которых можно отнести к социально уязвимой категории. Среднесписочная численность лиц, относящихся к данной категории, должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%. Перечень социально уязвимых категорий граждан будет определен правительством. В пояснительной записке к документу указывается, что к данной категории могут быть отнесены инвалиды, многодетные родители, которые воспитывают несовершеннолетних детей, выпускники детских домов, пенсионеры и лица предпенсионного возраста.

Второе условие: компания должна обеспечить доступ товаров, работ и услуг, которые производит социально незащищенная категория граждан, к рынкам сбыта. При этом доля доходов от данной деятельности по итогам предыдущего календарного года должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов субъекта МСП.

Компания МСП может быть отнесена к социальной, если ее деятельность направлена на производство товаров, работ и услуг для социально незащищенной категории граждан. Доля доходов от этой деятельности должна составлять не менее 50% от общего объема доходов предприятия. В том случае, если на производство товаров, работ или услуг для социально незащищенных граждан предприятие направляет прибыль, то размер направляемой доли от прибыли должен быть не менее 60%.

Отдельно выделяется критерий, согласно которому субъект МСП работает на достижение "общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом". Перечень таких направлений деятельности также будет определен правительством.

Законопроект определяет возможные виды поддержки социальных предприятий со стороны власти: обеспечение объектами инфраструктуры, содействие в развитии межрегионального сотрудничества, организация образовательных программ для социальных предприятий и их работников.

"По поводу финансовых инструментов поддержки. Удивительно, но большинству предпринимателей требуется в первую очередь даже не столько финансовая поддержка, сколько организационная, операционная: необходимо помочь с рынками сбыта, обеспечить возможность найти помещение, в котором они будут размещаться", - заявил в ходе выступления в Госдуме замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин. По его словам, определение категорий социальных предприятий поможет также при разработке специальных финансовых продуктов для них. "Например, в рамках работы Корпорации МСП уже сегодня ведется разработка специального продукта, который можно будет предложить такой категории, как социальное предприятие", - отметил он.

По прогнозу Минэкономразвития, в реестр социальных предприятий войдет несколько тысяч компаний.

В.Живулин озвучил также перечень видов деятельности, которые могут быть отнесены к социальному предпринимательству. "Образование в области культуры, предоставление услуг по дневному уходу за детьми, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, деятельность в области музеев. Мы рассчитываем, что по мере наработке практики мы будем уточнять этот перечень", - сказал замминистра.

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