Медведев заявил о готовности РФ внедрять современные способы выдачи виз

05.03.19 14:15

© РИА Новости. Артем Житенев

5 марта. Interfax-Russia.ru - Российские власти будут внедрять самые современные методы в процесс выдачи виз иностранцам, пообещал премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Если говорить о нормальном туристическом общении, то без виз, без нормальных способов въезда и выезда, включая так называемые электронные визы, просто не обойтись, и мы здесь готовы идти на самые современные виды визовых решений", - сказал он, выступая на болгарско-российском бизнес-форуме в области туризма.

Он также отметил необходимость обновления туристической инфраструктуры в России. В этой связи он напомнил о недавнем решении правительства внедрить систему "звездности" для отелей.

"Это нужно сделать обязательно, чтобы гарантировать туристам необходимый уровень сервиса. Причем, чтобы эти звезды по возможности отвечали реальному сервису, а не были дутыми", - сказал Д.Медведев.

Отдельно остановился на экологическом туризме, отметив значительные территории и большое природное разнообразие России, и пообещал развивать это направление.

Другим важным направлением, которому российские власти должны уделить внимание, Д.Медведев назвал исторический туризм.

Говорил Д.Медведев и о коммуникации между портами России и Болгарии.

"Это очень важное направление, особенно в условиях, когда соседи, что называется, не спят и с удовольствием развивают такие коммуникации. Я имею в виду все средства: и морские перевозки, и авиаперевозки. Но тот, кто будет здесь работать менее стандартно, точно будет способен получить лучшие условия и большее количество туристов", - пояснил премьер.