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05.03.19 14:19
Более тысячи ясельных мест создадут в детсадах Карачаево-Черкесии
"Уже в этом году в Черкесске будет введена в эксплуатацию пристройка к действующему детсаду на 60 мест, где расположатся ясельные группы. Кроме того, в рамках национального проекта "Демография" в 2020-2021 годах будет возведено еще 13 подобных объектов", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минобрнауки КЧР.
Он отметил, что в целом, за три года в республике будет создано 1 тыс. 80 мест для детей в яслях.
"Таким образом, к концу 2021 года путем возведения пристроек к детсадам мы планируем полностью решить проблему с очередностью детей в ясельные группы", - добавил собеседник агентства.
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