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05.03.19 14:31

Член СПЧ Сванидзе выступил против переноса могилы Сталина от Кремлевской стены

© РИА Новости. Валерий Мельников
5 марта. Interfax-Russia.ru - Член Совета по правам человека при президенте РФ, историк Николай Сванидзе против переноса могилы Иосифа Сталина от Кремлевской стены и запрещения у нее траурных мероприятий.

"Я против того, чтобы трогать могилы, за исключением мавзолея Ленина, потому что этот могильник явно не на своем месте стоит, в центре города, в публичном месте. Делать из могилы зрелище, а из мертвого тела предмет поклонения это странно. А все остальные могилы, я считаю, трогать не нужно", - сказал Н.Сванидзе "Интерфаксу".

"Кому нравиться поклоняться Сталину - пусть приходят и поклоняются. Охота пуще неволи, не запретишь", - добавил он.

С траурными мероприятиями, проходящими у могилы, бороться тоже не следует, считает правозащитник.

"Если по какой-то причине для части людей это культовый персонаж, это вопрос семейного воспитания и государственной пропаганды. Если она не ведется в достаточной степени и адекватном направлении, если люди по каким-то причинам, в том числе по причинам протеста против существующего порядка вещей, не зная ситуации, хотят поклоняться именно этому историческому персонажу, пусть поклоняются. Запрещать ни в коем случае нельзя", - сказал Н.Сванидзе.

И.Сталин скончался 5 марта 1953 года. С 1953 по 1961 год его тело хранилось в Мавзолее на Красной площади, после чего он был похоронен на мемориальное кладбище у Кремлёвской стены.

Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко ранее во вторник обратился к Федеральному собранию, правительству и администрации президента с требованием убрать могилу И.Сталина с Красной площади.

Утром во вторник у могилы И.Сталина были задержаны два активиста, бросившие в памятник сломанные гвоздики и пожелавшие ему "гореть в аду". В свою очередь, вечером 5 марта делегация партии "Коммунисты России" совместно с другими левыми силами планирует возложить к могиле цветы и венки.

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