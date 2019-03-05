Костромской губернатор запретил ввоз мусора из других регионов

05.03.19 14:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал распоряжение, исключающее ввоз твердых коммунальных отходов из других регионов, сообщили "Интерфаксу" в администрации Костромской области.

"Это принципиальная позиция, которая и ранее была обозначена в территориальной схеме в области обращения с отходами. Этим распоряжением я усиливаю контроль в сфере экологического благополучия жителей Костромской области и возлагаю персональную ответственность на исполнительные органы власти за обращение с твердыми коммунальными отходами", - заявил губернатор С.Ситников в ходе совещания.

Глава региона поручил департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды при корректировке территориальной схемы в области обращения с отходами предусмотреть мораторий на поступление ТКО с территорий других субъектов федерации для последующей обработки, утилизации, обезвреживания и размещения.