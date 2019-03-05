Красноярский болельщик забрал клюшку у игрока Канады после матча Универсиады

05.03.19 14:43

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 марта. Interfax-Russia.ru - Болельщик во время хоккейного матча между командами Канады и Великобритании после окончания матча, который состоялся на красноярской ледовой арене "Кристалл" в рамках Универсиады, отобрал клюшку у канадского спортсмена и унес ее с собой, сообщили в соцсетях очевидцы инцидента.

Казус был зафиксирован на видео и выложен в социальных сетях и видеохостинге. Инцидент произошел, когда канадская команда, уходя со льда мимо зрительских трибун, решила поприветствовать болельщиков жестом "дай пять".

"В этот момент ловкий фанат с легкостью выхватил из рук оторопевшего канадца его клюшку, все, включая волонтеров и охрану, в том числе включая хоккеиста, стояли с открытыми ртами и смотрели, некоторые аплодировали", - сообщает автор видео.

На видео также видно, как после инцидента болельщик с клюшкой быстро покидает трибуны.

В оргкомитете Универсиады считают, что, очевидно, произошло "недопонимание" между болельщиком и хоккеистом.

"Здесь мы увидели небольшое недопонимание: канадский хоккеист отбивает зрителю приветствие, но в этой же руке у него клюшка, что болельщик воспринял по-своему. Мы понимаем накал страстей и высокий интерес к данному виду спорта, поэтому все участники инцидента отнеслись к ситуации с юмором. Однако мы хотим напомнить, что право дарить или нет клюшку остаётся на усмотрение спортсмена и поэтому просим болельщиков об уважительном отношении", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе дирекции Игр.

Матч Канада - Великобритания прошел 2 марта в рамках хоккейного турнира Универсиады.

Всемирные студенческие игры проходят в Красноярске и завершатся 12 марта.