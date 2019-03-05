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05.03.19 15:29
Десять детей госпитализированы на Ставрополье из-за резкого запаха в школе
"Сегодня увезли на "скорой" сначала шестерых детей, потом еще одному ребенку стало плохо, его тоже госпитализировали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, утром на третьем этаже в школе появился какой-то резкий запах, похожий на запах мужского одеколона. Откуда он появился, пока не ясно. Из-за него школьники почувствовали себя плохо.
"Дети почувствовали головокружение. Их отвезли на "скорой", нужно их обследовать. Помещение в школе быстро проветрили. На месте работали полицейские, следователи, представители Роспотребнадзора и Минобразования края. Ситуация находится под контролем", - добавил В.Тищенко.
Между тем осведомленный источник пояснил агентству, что "в школьном классе резко появился едкий запах, учеников сразу вывели".
"Всего в помещении находилось десять учеников, семерым из них стало плохо, им вызвали "скорую" и госпитализировали", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что позже на недомогание пожаловались еще три человека, сейчас их осматривают медики.
"По всей видимости, в классе распылили какое-то вещество из газового баллончика", - пояснил источник.
В Отделе образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края позже сообщили, что недомогание из-за резкого запаха почувствовали 10 учеников. Все они были отправлены в Тищенскую амбулаторию с последующей госпитализацией в районную больницу.
Отмечается, что среди госпитализированных один учащийся третьего класса, один - четвертого класса, трое - девятиклассников, пять - восьмиклассников.
"Троих детей родители хотели забрать домой, но врачи рекомендовали оставить детей наблюдаться хотя бы до утра. Ничего их жизни не угрожает, но лучше все же понаблюдать", - сказал агентству "Интерфакс-Юг" представитель администрации округа.
В министерстве здравоохранения региона агентству сообщили, что "сейчас десять детей находятся под наблюдением врачей". "Самочувствие пациентов удовлетворительное", - сказал представитель министерства.
Он также добавил, что сотрудники МЧС идентифицируют отравляющее вещество, из-за которого ученики, находящиеся в зоне его воздействия, почувствовали головокружение, тошноту и лихорадку.
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