Десять детей госпитализированы на Ставрополье из-за резкого запаха в школе

05.03.19 15:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

5 марта. Interfax-Russia.ru - В селе Тищенское (Ставропольский край) попали в больницу несколько школьников, почувствовавших себя плохо из-за резкого запаха в учебном заведении, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник Тищенского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Виктор Тищенко.

"Сегодня увезли на "скорой" сначала шестерых детей, потом еще одному ребенку стало плохо, его тоже госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, утром на третьем этаже в школе появился какой-то резкий запах, похожий на запах мужского одеколона. Откуда он появился, пока не ясно. Из-за него школьники почувствовали себя плохо.

"Дети почувствовали головокружение. Их отвезли на "скорой", нужно их обследовать. Помещение в школе быстро проветрили. На месте работали полицейские, следователи, представители Роспотребнадзора и Минобразования края. Ситуация находится под контролем", - добавил В.Тищенко.

Между тем осведомленный источник пояснил агентству, что "в школьном классе резко появился едкий запах, учеников сразу вывели".

"Всего в помещении находилось десять учеников, семерым из них стало плохо, им вызвали "скорую" и госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что позже на недомогание пожаловались еще три человека, сейчас их осматривают медики.

"По всей видимости, в классе распылили какое-то вещество из газового баллончика", - пояснил источник.

В Отделе образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края позже сообщили, что недомогание из-за резкого запаха почувствовали 10 учеников. Все они были отправлены в Тищенскую амбулаторию с последующей госпитализацией в районную больницу.

Отмечается, что среди госпитализированных один учащийся третьего класса, один - четвертого класса, трое - девятиклассников, пять - восьмиклассников.

"Троих детей родители хотели забрать домой, но врачи рекомендовали оставить детей наблюдаться хотя бы до утра. Ничего их жизни не угрожает, но лучше все же понаблюдать", - сказал агентству "Интерфакс-Юг" представитель администрации округа.

В министерстве здравоохранения региона агентству сообщили, что "сейчас десять детей находятся под наблюдением врачей". "Самочувствие пациентов удовлетворительное", - сказал представитель министерства.

Он также добавил, что сотрудники МЧС идентифицируют отравляющее вещество, из-за которого ученики, находящиеся в зоне его воздействия, почувствовали головокружение, тошноту и лихорадку.