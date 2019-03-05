УАЗ возобновляет поставку автомобилей на Кубу

05.03.19 14:52

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

5 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ", ключевой актив группы "Соллерс") возобновляет экспорт автомобилей на Кубу, сообщает пресс-служба автозавода.

"Мы рассчитываем, что успешно пройденные испытания на Кубе позволят нам экспортировать в эту страну несколько сотен внедорожников в год. Так, Ульяновский автомобильный завод уже начал отгрузку первой партии пикапов для энергетической отрасли Кубы", - приводятся в сообщении слова директора по экспорту компании Андрея Дорофеева.

Внедорожники "УАЗ "Патриот" и "УАЗ "Пикап", легкий грузовик "УАЗ "Профи" прошли испытания в Институте транспорта Кубы, "УАЗ" рассчитывает на серийные поставки автомобилей современного модельного ряда на Кубу для реализации совместных российско-кубинских проектов.

Серийная поставка автомобилей "УАЗ" обсуждалась 1 марта в ходе приезда чрезвычайного и полномочного посла Кубы в РФ Херардо Пеньяльвера Порталя на автозавод.

"УАЗ" пока не называет ожидаемый объем поставок автомобилей на Кубу.

В пресс-службе "Интерфаксу" сообщили, что в минувшем году "УАЗ" отправил на экспорт порядка 5 тыс. внедорожников. Как сообщалось, в 2017 году экспортировано 5,101 тыс. автомобилей, что на 47% больше, чем годом ранее.

По данным пресс-службы, за всю историю экспорта компания поставила на Кубу более 30 тыс. автомобилей.