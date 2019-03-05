Сломавший памятник рублю житель Сыктывкара получил 1,5 года колонии

05.03.19 15:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 марта. Interfax-Russia.ru - В Сыктывкаре вынесен приговор 22-летнему местному жителю, обвиняемому в разрушении памятника "Знак Рубля".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми во вторник, мировой судья назначил сыктывкарцу наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось, 27 апреля 2018 года в Сыктывкаре сломали арт-объект "Знак Рубля" возле Стефановской площади. Позже полиция задержала подозреваемого. В отношении ранее неоднократно судимого сыктывкарца возбудили уголовное дело по статье "вандализм".

При расследовании дела установили, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии опьянения. Выражая явное неуважение к общепринятым нормам морали и правилам поведения в обществе, грубо нарушая общественный порядок, он умышленно нанес ногой два удара по "Знаку Рубля", от которых памятник упал и разбился.

Мотивом совершения преступления мужчина указал чувство социальной несправедливости, поскольку в момент совершения деяния он находился в тяжелом материальном положении. Ущерб от повреждения арт-объекта составил более 300 тыс. рублей.

Памятник "Знак Рубля" установили в Сыктывкаре в 2015 году.