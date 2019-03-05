Центр содержания морских животных оборудуют в одной из бухт острова Русский

05.03.19 15:12

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 марта. Interfax-Russia.ru - Косатки и белухи, находящиеся в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя, будут перемещены в Центр содержания крупных морских животных, который будет оборудован в одной из бухт острова Русский (Владивосток).

Такое решение принято на совещании, которое провел вице-премьер Алексей Гордеев.

Вице-премьер подчеркнул, что "все действия будут направлены на обеспечение сохранности и безопасности морских млекопитающих".

"В связи с чем передислокация их будет возможна только в теплое время, после установления положительной температуры воздуха, схода льдов в акватории", - говорится в сообщении об итогах совещания, поступившем в "Интерфакс".

В совещании у вице-премьера приняли участие представители Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Генпрокуратуры, Следственного комитета РФ, ФСБ, МВД, Росимущества и других заинтересованных ведомств.

Согласно пресс-релизу, по итогам этого обсуждения решено "разработать план действий, предусматривающий меры по реадаптации морских млекопитающих для последующего их выпуска в естественную среду обитания". Это будет сделано только "в случае отсутствия рисков для их жизни", подчеркивается в сообщении.

Реадаптация животных будет производиться в Центре содержания в одной из бухт острова Русский. "В целях контроля и отслеживания животных будет предусмотрена их идентификация с использованием радиочастотного чипирования", - говорится в сообщении.

Для реализации мер по адаптации животных будут привлечены специалисты научных и экологических организаций, в том числе ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии и его Тихоокеанского филиала во Владивостоке.

А.Гордеев дал поручение дать оценку состояния каждого морского млекопитающего, после чего в отношении каждого животного в индивидуальном порядке будет решаться вопрос о возможности выпуска в естественную среду обитания.

Как подчеркивается в пресс-релизе, участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами и арест с них снят.

Решением проблемы реадаптации белух и касаток займутся Минприроды, Росприроднадзор и Росрыболовства во взаимодействии с компаниями, которые сейчас занимаются их содержанием. Общая координации действий будет осуществляться администрацией Приморского края.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух, которые были выловлены с многочисленными нарушениями закона.

Три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики считают, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли. Зоозащитники просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте.

4 марта глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что освобождение косаток и белух является решенным вопросом, однако для этого требуется специальная программа по их адаптации к жизни в условиях дикой природы.