Законопроекты о fake-news могут быть приняты уже в четверг - Левин

05.03.19 15:17

© РИА Новости. Владимир Федоренко

5 марта. Interfax-Russia.ru - Законопроекты о фейковых новостях и неуважительных публикациях об обществе и органах госвласти могут принять в окончательном чтении уже в четверг, заявил глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Леонид Левин.

"Если хорошо пройдет второе, то надеемся, что в четверг будет третье (чтение)",- сказал Л.Левин журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что третье чтение является техническим.

По словам главы комитета, в среду на рассмотрении законопроекта во втором чтении к нему могут быть предложены дополнительные поправки.

"Более тому, я думаю, что многие из не пришедших (на комитет - ИФ) захотят использовать трибуну парламента именно в зале пленарного заседания для того, чтобы озвучить поправки. Мы будем готовы к этому", - сказал Л.Левин.

Ранее во вторник профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроекты об ответственности за "фейкньюз" и неуважительные публикации во втором чтении. При этом был одобрен ряд поправок к законопроектам.

Госдума в конце января приняла в первом чтении пакет законопроектов об ответственности за фейковую информацию и оскорбление госсимволов и общества.

Документ предлагает внести в закон о СМИ норму о том, что "запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий".

Вторым законопроектом предлагается дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" новой статьей, предусматривающей возможность принятия мер по ограничению доступа к информации (материалам), предназначенной (предназначенным) для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Авторы предлагают наделить генерального прокурора РФ или его заместителей полномочием по обращению в Роскомнадзор, с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим вышеуказанную информацию.