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05.03.19 15:38

Около 6 млрд рублей получит Ростовская область на борьбу с онкологией

© РИА Новости. Павел Львов
5 марта. Interfax-Russia.ru - Около 6 млрд рублей дополнительных средств из федерального бюджета будет направлено в Ростовской области в 2019 году на борьбу с онкологическими заболеваниями, сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская журналистам.

"5,2 млрд рублей выделено на покупку дорогостоящих лекарств для таргетной терапии больным с четвертой стадией заболевания, а также 761,8 млн рублей - на переоснащение", - сказала Т.Быковская.

Она отметила, что всего по линии фонда ОМС в России в 2019 году будет выделено около 70 млрд рублей на обеспечение лекарствами для таргетной терапии. В частности, Ростовская область получает значительную сумму на лекарства в связи с тем, что на территории региона находится онкологический институт.

Министр уточнила, что полученные из федерального бюджета средства будут распределены между онкодиспансерами региона и онкоинститутом в соответствии с тарифом на количество пациентов, находящихся в том или ином лечебном учреждении.

"В 2018 году дополнительные средства из федерального бюджета по линии ОМС на оборудование и терапию для онкослужбы не поступали", - отметила Т.Быковская.

Она также добавила, что в 2019 году средства на переоснащение онкослужбы будут выделены и из областного бюджета, они пойдут на ремонт зданий и создание модульных конструкций для нового оборудования.

Т.Быковская отметила, что Ростовская область находится на пятом месте по РФ по уровню смертности от онкологии и раннему выявлению и постановке на учет.

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