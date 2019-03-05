Татарстан создает систему продвижения товаров, производимых в республике

05.03.19 15:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Татарстана создадут систему управления продвижением на рынки продукции, производимой в республике, следует из указа главы региона, подписанного во вторник.

Система предполагает функционирование республиканского маркетингового центра, ведение анализа и учета кооперационных связей между товаропроизводителями с использованием электронной торговой площадки и электронной товарно-информационной системы Татарстана.

Правительство республики в течение 60 дней должно разработать и издать нормативные правовые акты, предусматривающие создание системы, регламент взаимодействия ее участников и определение показателей оценки эффективности их деятельности.

По данным министерства промышленности и торговли Татарстана, объем промышленного производства в республике в 2018 году составил 2,818 трлн рублей, индекс промышленного производства - 102%. В прошлом году в Татарстане, в частности, было добыто 36,4 млн тонн нефти, произведено 52,6 тыс. грузовых и 22,8 тыс. легковых автомобилей, 16,1 млн шин, 725,3 тыс. тонн синтетического каучука.