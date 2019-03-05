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05.03.19 15:43
Татарстан создает систему продвижения товаров, производимых в республике
Система предполагает функционирование республиканского маркетингового центра, ведение анализа и учета кооперационных связей между товаропроизводителями с использованием электронной торговой площадки и электронной товарно-информационной системы Татарстана.
Правительство республики в течение 60 дней должно разработать и издать нормативные правовые акты, предусматривающие создание системы, регламент взаимодействия ее участников и определение показателей оценки эффективности их деятельности.
По данным министерства промышленности и торговли Татарстана, объем промышленного производства в республике в 2018 году составил 2,818 трлн рублей, индекс промышленного производства - 102%. В прошлом году в Татарстане, в частности, было добыто 36,4 млн тонн нефти, произведено 52,6 тыс. грузовых и 22,8 тыс. легковых автомобилей, 16,1 млн шин, 725,3 тыс. тонн синтетического каучука.
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