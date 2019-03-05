Омбудсмен рассказала о 36 задержанных на Украине жителях Крыма

05.03.19 15:49

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5 марта. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина предложила создать фонд помощи семьям жителей полуострова, задержанных на Украине.

"Уполномоченными составлен список из 36 граждан Крыма, которые задержаны, арестованы, находятся под судом на Украине (...) Необходимо подумать о создании какого-нибудь фонда поддержки (семей задержанных - ИФ). Может, это будет на государственном уровне", - сказала она во вторник на заседании президиума парламента Крыма.

Как уточнила Л.Лубина, в списке значатся чиновники, депутаты, военнослужащие, общественники.

В качестве примеров она перечислила бывшего депутата из Евпатории Сергея Осьминина (задержан СБУ при попытке въезда на Украину весной 2018 года), представителя самообороны Александра Саттарова (задержан в 2017 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины), военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова (осуждены на Украине по делу о госизмене и дезертирстве).

"Это те прапорщики, которых похитили на нейтральной территории под Джанкоем. Их поместили в колонию для лиц, осужденных на пожизненное заключение. Это самая жуткая колония", - отметила омбудсмен.

По ее словам, единственным случаем, когда "здравый смысл победил", стало возвращение в Крым экипажа судна "Норд".

Л.Лубина добавила, что у ее аппарата не хватает ресурсов для поддержания связей со всеми задержанными и для оказания помощи их семьям в Крыму.