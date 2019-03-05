СКР и РАН готовят "мозговой штурм" по новейшим технологиям в криминалистике

05.03.19 15:54

© РИА Новости. Илья Питалев

5 марта. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет (СК) планирует внедрить в свою деятельность ряд научных разработок, позволяющих идентифицировать преступников, разыскивать с воздуха людей, находить человеческие останки в земле и под водой, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Одной из форм реализации сотрудничества Следственного комитета и Российской академии наук станет своего рода "мозговой штурм" ученых и практиков для решения конкретных задач и проблем", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

В частности, по ее словам, уже ведется разработка приборов, реагентов и технологий для определения по ДНК неизвестного преступника его портрета "с конкретными поисковыми признаками".

"Полученный таким образом ДНК-профиль неизвестного преступника может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, различных заболеваниях", - сказала С.Петренко.

Кроме этого, отметила она, ведется разработка методов поиска граждан в различных ландшафтных условиях с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и навесного оборудования.

"В России до 1000 человек ежегодно погибают в лесу и другой безлюдной территории, не найдя помощи. Нами уже активно применяются беспилотники, однако поиск ими людей в летнее время затруднен. Представляется необходимым разработка активных средств расширенного спектра видения", - сказала представитель СК.

Также, по ее словам, идет разработка экспериментального образца прибора видения в мутной воде, который планируется применять для поиска утонувших - "это одна из самых сложных задач для криминалистов".

"Планируется разработка опытного образца геофизического прибора поиска погребённых объектов криминального происхождения. В практике расследования по делам об убийствах часто возникает задача поиска захоронений человеческих останков", - сказала С.Петренко.

Она отметила, что используемые для этих целей георадары, "зачастую не показывают ожидаемых результатов".

"Предполагается, что наряду с проведением совместных научно-практических мероприятий будет создан научно-технический совет, в который войдут практики и ученые-криминалисты, а также академики РАН", - добавила представитель СКР.