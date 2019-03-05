Калининградского полицейского обвиняют в "крышевании" незаконной добычи янтаря

05.03.19 15:59

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

5 марта. Interfax-Russia.ru - Майор полиции в Калининградской области обвиняется в получении взятки и в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СКР во вторник.

По версии следствия, старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Светловскому городскому округу вступил в преступный сговор со своим знакомым и потребовал от предпринимателя 50 тыс. евро взамен на прекращение проверки.

"Предприниматель дважды - 3 и 4 февраля текущего года - передал знакомому старшего оперуполномоченного часть требуемой суммы в размере 1 млн рублей и 5,1 тыс. евро, предназначавшейся обвиняемому, для последующей передачи неустановленным должностным лицам УМВД России по Калининградской области", - говорится в сообщении.

Непосредственно после получения второй части требуемой суммы, посредник был задержан сотрудниками УФСБ региона.

Кроме того, следствие полагает, что майор полиции обеспечивал беспрепятственную работу по незаконной добыче янтаря "черным копателем" на территории карьеров в поселке Люблино Светловского городского округа, за что дважды в неделю получал от него по 50 тыс. рублей.

По информации пресс-службы, дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве и получение взятки в особо крупных размерах).

В настоящее время обвиняемый арестован, по месту его жительства и работы проведены обыски. Свою вину он не признает. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и его сообщники.