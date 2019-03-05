Алтайский край в 2019 году увеличит вложения в газификацию на 20%, сократив ввод объектов

05.03.19 16:54

© РИА Новости. Александр Кондратюк

5 марта. Interfax-Russia.ru - Алтайский край в 2019 году направит на газификацию региона 730,6 млн рублей, что на 20,4% превышает уровень прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в краевом министерстве строительства и ЖКХ.

Основной объем средств, по словам сотрудника ведомства, край традиционно вложит в проектирование и строительство газопроводов высокого давления, перевод на газ котельных и "выполнение обязательств Алтайского края по подготовке потребителей к приему природного газа по плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ".

Всего в этом году, уточнил собеседник агентства, планируется построить 120 км газопроводов, а также газифицировать 3,8 тыс. домовладений и 20 котельных. Годом ранее в регионе было введено в эксплуатацию 153,7 км газопроводов, газифицировано почти 4,5 тыс. домовладений и 107 котельных, напомнил сотрудник министерства.

В рамках региональной программы по обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами и государственной программы по развитию сельского хозяйства краю в 2019 году предстоит строительство 42 объектов, среди которых - 36 газопроводов и 8 котельных. Работы будут провестись на территории 11 районов, а также в городах Новоалтайск, Белокуриха, Барнаул.

Наиболее значимым, по данным министерства, станет строительство трех межпоселковых газопроводов: к поселку Гордеевский и селу Октябрьское в Троицком районе, поселку Кировский и селу Точильное в Смоленском районе, к селам Красный Яр и Шульгинка в Советском районе. Ранее эти населенные пункты не были газифицированы.

Также регион продолжит проектирование объектов газоснабжения. В 2019 году такая работа будет вестись по 11 объектам в Смоленском, Троицком, Ребрихинском, Алтайском, Бийском и Советском районах и в городе Новоалтайск.