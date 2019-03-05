КАМАЗ приступил к предсерийной сборке грузовиков семейства К5

05.03.19 17:01

© РИА Новости. Виталий Белоусов

5 марта. Interfax-Russia.ru - ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) на конвейере автомобильного завода начало предсерийную сборку грузовиков нового семейства 54901 с кабиной К5, говорится в информации на портале "Вести КАМАЗа".

"В феврале с конвейера сошло 15 автомобилей. В марте темп будет расти", - говорится в публикации.

В компании "Интерфаксу" пояснили, что ранее сборка модели этого перспективного поколения велась в научно-техническом центре (НТЦ) "КАМАЗа". С февраля отрабатывается технология серийного производства на конвейере, где в настоящее время собираются автомобили поколения К3 и К4. Всего перед запуском в серию планируется выпустить около 100 автомобилей модели 54901.

"КАМАЗ" и Daimler с 2012 года реализуют инвестиционный проект развития модельного ряда автомобилей КАМАЗ с суммарным объемом инвестиций около 100 млрд рублей. Серийное производство грузовых автомобилей нового модельного ряда с компонентами Daimler началось в 2013 году с магистрального тягача КАМАЗ-5490.

Для выпуска нового семейства К5 компания совместно со стратегическим партнером Daimler строит завод каркасов кабин. Производственная мощность завода составит 57 тыс. кабин в год. Новые каркасы кабин будут поставляться как на главный сборочный конвейер "КАМАЗа", так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz. Серийное производство на заводе планируется запустить в апреле 2019 года.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке и 6 тыс. за рубежом.