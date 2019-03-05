Мощности Дальневосточного зернового терминала по перевалке зерна могут вырасти до 33,5 млн тонн

05.03.19 17:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 марта. Interfax-Russia.ru - Мощности Дальневосточного зернового терминала, с которым во многом связаны перспективы экспорта продукции российского АПК в страны Юго-Восточной Азии, в будущем позволят увеличить объем перевалки зерна до 33,5 млн тонн в год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Инвестиционный проект "Специализированный зерновой терминал в морском порту Зарубино" предполагает строительство зернового терминала, перевалочные мощности которого к 2023 году составят 10 млн тонн в год. Проект реализует "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), которая создала дочернее предприятие - ООО "ДВЗТ" (проектная компания). Его уставный капитал составляет 711 млн рублей.

В настоящее время в порту ведутся проектно-изыскательские работы

Проект планируется реализовать в два этапа. На первом предусмотрено строительство пускового комплекса терминала мощностью перевалки 3,5 млн тонн в год. Планируемый срок ввода - первое полугодие 2020 года.

На втором этапе, рассчитанном на 2021-2022 годы, намечено увеличение мощности перевалки до 10 млн тонн в год.

"Возможности терминала позволяют в дальнейшем увеличить объем перевалки зерна до 33,5 млн тонн", - заявили в пресс-службе.

Проект включен в "дорожную карту" развития до 2020 года (с возможностью продления до 2030 года) морских портов Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики, а также развития подходов к этим морским портам, утвержденную протоколом заседания правительственной комиссии по транспорту от 22 марта 2018 года.

ОЗК создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК правительство передало пакеты акций 30 предприятий, которые расположены в 18 регионах страны. Компания владеет контрольным пакетом акций ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP), которое является одним из крупнейших зерновых терминалов в России.

Владельцами компании являются государство (50% плюс 1 акция) и ВТБ (MOEX: VTBR) (50% минус 1 акция), который получил пакет, принадлежавший группе "Сумма" Зиявудина Магомедова. В марте 2018 года З.Магомедов и его брат Магомед были арестованы. Им было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве, растрате и незаконном обороте оружия.