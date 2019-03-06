Шесть человек погибли на Ставрополье в аварии с микроавтобусом

06.03.19 08:26

© РИА Новости. МЧС РФ

6 марта. Interfax-Russia.ru - Отечественная легковушка столкнулась с минивэном рядом с городом Невинномысском (Ставропольский край), есть жертвы и раненые, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" осведомленный источник.

"Утром произошло ДТП с участием легкового автомобиля и минивэна с иностранными номерами. На месте аварии погибли пятеро", - сказал собеседник агентства.

Еще один человек скончался по дороге в больницу, четверо были госпитализированы, добавил собеседник агентства.

Информацию о том, что в ДТП погибли шесть человек и четверо ранены подтвердили в краевом управлении МЧС по региону.

"По предварительным данным, пострадало 11 человек, из них 6 человек погибло (детей нет)", - говорится в сообщении МЧС, размещенном на сайте управления.

Пострадавшие с различными травмами доставлены городскую больницу Невинномысска, отмечено в пресс-релизе.

В краевом ГИБДД сообщили, что минивэн двигался из Азербайджана. Авария, по данным полиции, произошла в 5:30 мск на 252 километре трассы "Кавказ" (рядом с городом Невинномысском).