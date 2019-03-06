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06.03.19 08:26
Шесть человек погибли на Ставрополье в аварии с микроавтобусом
"Утром произошло ДТП с участием легкового автомобиля и минивэна с иностранными номерами. На месте аварии погибли пятеро", - сказал собеседник агентства.
Еще один человек скончался по дороге в больницу, четверо были госпитализированы, добавил собеседник агентства.
Информацию о том, что в ДТП погибли шесть человек и четверо ранены подтвердили в краевом управлении МЧС по региону.
"По предварительным данным, пострадало 11 человек, из них 6 человек погибло (детей нет)", - говорится в сообщении МЧС, размещенном на сайте управления.
Пострадавшие с различными травмами доставлены городскую больницу Невинномысска, отмечено в пресс-релизе.
В краевом ГИБДД сообщили, что минивэн двигался из Азербайджана. Авария, по данным полиции, произошла в 5:30 мск на 252 километре трассы "Кавказ" (рядом с городом Невинномысском).
"Водитель автомашины "ГАЗ-66" по неустановленным пока причинам допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с минивэном "Мерседес Вито". От полученных травм на месте происшествия скончались пять человек", - говорится в сообщении Уточняется, что "еще несколько человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести". "Установлено, что минивэн осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву", - подчеркнуто в пресс-релизе. Точное количество участников ДТП, их личности и место проживания уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение в данном направлении затруднено, отмечает управление краевой Госавтоинспекции. По предварительной информации, водитель "ЗИЛа", который утром в среду выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном из Азербайджана, мог уснуть за рулем. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов журналистам. "Предварительной причиной ДТП явился сон за рулем водителя автомобиля "ЗИЛ", который выехал на полосу встречного движения", - сказал А.Сафонов. Он добавил, что в месте, где произошла автоавария, "отсутствовало осевое барьерное тросовое ограждение". "Это стало сопутствующей причиной ДТП. Уже выданы дополнительные предписания для дорожных служб для незамедлительной установки таких ограждений", - уточнил А.Сафонов.
Уточняется, что "еще несколько человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести".
"Установлено, что минивэн осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву", - подчеркнуто в пресс-релизе.
Точное количество участников ДТП, их личности и место проживания уточняется.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение в данном направлении затруднено, отмечает управление краевой Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель "ЗИЛа", который утром в среду выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном из Азербайджана, мог уснуть за рулем. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов журналистам.
"Предварительной причиной ДТП явился сон за рулем водителя автомобиля "ЗИЛ", который выехал на полосу встречного движения", - сказал А.Сафонов.
Он добавил, что в месте, где произошла автоавария, "отсутствовало осевое барьерное тросовое ограждение".
"Это стало сопутствующей причиной ДТП. Уже выданы дополнительные предписания для дорожных служб для незамедлительной установки таких ограждений", - уточнил А.Сафонов.
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