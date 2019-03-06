Перебои с водоснабжением сохраняются в двух селах Томской области

06.03.19 08:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 марта. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации действует в двух сельских поселениях Томской области в связи с перебоями или отсутствием подачи холодной воды, сообщил вице-губернатор Томской области Игорь Толстоносов на совещании в среду.

"Режим ЧС действует в Сергеевском сельском поселении Первомайского района в связи с отсутствием холодного водоснабжения, пока решения проблемы не видим. Аналогичная ситуация в Шегарском сельском поселении - в Мельниково и Нащеково", - сказал И.Толстоносов.

По данным вице-губернатора , режим ЧС из-за перебоев водоснабжения в Новоархангельском сельском поселении необходимо снять, поскольку все необходимые работы там завершены.

"Фактически, вы все помните, что сбои водоснабжения пришлись на период похолодания, и система ЖКХ дала сбой. Поэтому я прошу глав муниципальных образований держать ситуацию на контроле. Если нужна помощь, прошу обращаться в администрацию Томской области", - добавил И.Толстоносов.

Как сообщалось, в конце февраля 8,8 тыс. жителей двух населенных пунктов Шегарского района - Мельниково и Нащеково - остались без воды в связи с аварией на водоносной скважине.

По данным администрации Сергеевского сельского поселения, в населенных пунктах муниципального образования проживают около 2,5 тыс. человек.