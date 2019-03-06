МЧС предупреждает о резком ухудшении ледовой обстановки на Байкале

06.03.19 08:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 марта. Interfax-Russia.ru - Государственная инспекция по маломерным судам рекомендовала туристам отказаться от пеших переходов по льду на юге озера Байкала, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области.

"Наблюдаются существенные подвижки льда, в результате которых в южной части озера Байкал образовались многочисленные трещины с выступом воды на поверхность", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на популярном маршруте Старая Ангасолка (149 километр Кругобайкальской железной дороги) - город Слюдянка зафиксирован выход воды на поверхность льда, что приводит к деформации и структурным изменениям ледового покрова.

Кроме того, на участке акватории от населенного пункта Ореховая до поселка Мангутай вдоль берега и далее в сторону станции Шарыжалгай появилась становая трещина. Еще одна аналогичная трещина пролегла от поселка Утулик в восточном направлении до города Байкальска.

В настоящее время зимний Байкал привлекает все больше туристов, в том числе иностранных, в основном из Китая.