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06.03.19 08:31
МЧС предупреждает о резком ухудшении ледовой обстановки на Байкале
"Наблюдаются существенные подвижки льда, в результате которых в южной части озера Байкал образовались многочисленные трещины с выступом воды на поверхность", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на популярном маршруте Старая Ангасолка (149 километр Кругобайкальской железной дороги) - город Слюдянка зафиксирован выход воды на поверхность льда, что приводит к деформации и структурным изменениям ледового покрова.
Кроме того, на участке акватории от населенного пункта Ореховая до поселка Мангутай вдоль берега и далее в сторону станции Шарыжалгай появилась становая трещина. Еще одна аналогичная трещина пролегла от поселка Утулик в восточном направлении до города Байкальска.
В настоящее время зимний Байкал привлекает все больше туристов, в том числе иностранных, в основном из Китая.
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