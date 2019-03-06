Третье уголовное дело возбуждено в Приамурье после гибели ребенка от рук сожителя его матери

06.03.19 08:42

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 марта. Interfax-Russia.ru - Очередное уголовное дело, теперь уже в отношении должностных лиц отдела опеки и попечительства, возбуждено в Амурской области после гибели годовалого мальчика, избитого сожителем его матери.

Следственное управление СК РФ сообщает, что третье уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

"Должностные лица отдела опеки и попечительства комитета по образованию и делам молодежи администрации города Белогорска подозреваются в ненадлежащем исполнении полномочий, в части контроля за условиями жизни и воспитания 17-летней матери погибшего ребенка в семье опекуна", - говорится в сообщении.

Годовалый малыш с многочисленными травмами поступил в больницу утром 15 февраля. В ходе расследования было установлено, что к совершению преступления может быть причастен молодой человек 2001 г.р. - сожитель несовершеннолетней матери ребенка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Мужчина, который ранее уже был судим за нанесение побоев, дал признательные показания. Впоследствии он был взят под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). После смерти ребенка, который скончался в больнице спустя три недели после избиения, дело будет переквалифицировано.

В конце февраля следователи УМВД возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и в отношении матери мальчика. По оценке следствия, она бездействовала, когда ее сожитель избивал ребенка.

Оба уголовных дела переданы в производство регионального следственного управления СК РФ.

Девушка попала в приемную семью после смерти матери в 2017 году. Опекун не знала, что к этому моменту она уже ждала ребенка. После рождения сына девушка познакомилась с молодым человеком. За несколько дней до трагедии она попросила у опекуна деньги на новый телефон, но в итоге сняла на них квартиру, где поселилась вместе с молодым человеком и сыном. Сожитель начал "воспитывать" мальчика побоями. "Скорую" молодые люди вызвали, когда ребенок перестал подавать признаки жизни.