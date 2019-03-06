Пять землетрясений за сутки произошли в Сахалинской области

06.03.19 08:44

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Сейсмологи за сутки зарегистрировали пять землетрясений, произошедших на территории Сахалинской области, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в среду в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"В среду утром по местному времени землетрясение магнитудой 3,8 произошло 64 км от города Оха на севере острова. Его очаг залегал на глубине 8 км", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что информация - ощущались ли подземные толчки в населенных пунктах, не поступала.

Еще четыре землетрясения произошли в Тихом океане возле Южных Курил.

Наиболее сильное из этих сейсмособытий магнитудой 3,8 сейсмологи зарегистрировали во вторник поздно вечером, его эпицентр находился в 140 км северо-восточнее о. Итуруп. Все эти землетрясения в населенных пунктах Сахалинской области не ощущались.