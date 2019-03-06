В Приамурье заблокировали 20 сайтов, продававших трудовые книжки с фиктивным стажем

06.03.19 08:49

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 марта. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Благовещенска Амурской области через суд добилась блокировки 20 сайтов, на которых была размещена информация о продаже поддельных документов, сообщает надзорное ведомство.

"В ходе мониторинга были выявлены 20 сайтов, на которых в свободном доступе размещены публичные оферты о продаже трудовых книжек с заполненными графами о месте работы", - говорится в сообщении.

Размещенная на сайтах информация способствовала совершению преступлений по ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов) и ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков).

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, доступ к сайтам заблокирован.