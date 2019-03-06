Перемещение косаток и белух на остров Русский затягивает их освобождение - экологи

06.03.19 08:52

Фото "Интерфакса"

6 марта. Interfax-Russia.ru - Коалиция российских экологических организаций призывает не перевозить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в аналогичную "тюрьму" на острове Русский и называют этот план министерств затягиванием процесса выпуска животных в океан.

"Перемещение китообразных из бухты Средней на остров Русский неприемлемо, так как ведет к значительному затягиванию их выпуска, к ухудшению условий содержания и, по сути, является сменой одной "китовой тюрьмы" на другую. Для животных нет никакой принципиальной разницы, в каком месте они будут содержаться в неволе", - сообщается в пресс-релизе Коалиции экологических организаций "Свободу косаткам и белухам".

В коалицию входят следующие организации: "Экологическая вахта Сахалина", Сахалинские областные общественные организации Клуб "Бумеранг" и "Друзья океана", АНО "Научно-экологический Центр спасения дельфинов и других морских млекопитающих "Дельфа", "Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень".

Экологи отмечают, что по плану, представленному 5 марта на совещании при вице-премьере Алексее Гордееве, перемещение на остров Русский предполагается только после наступления теплого времени года. При этом нового "Центра содержания крупных морских животных" нет даже в проекте.

"Все это означает, что косатки и белухи еще несколько месяцев будут сидеть в антисанитарных условиях в "китовой тюрьме" в бухте Средняя, где их продолжают приучать к эксплуатации в океанариумах", - отмечают экологи.

По их данным, качество воды на острове Русский хуже, чем в бухте Средняя и там у животных могут усилиться заболевания, уже развившиеся в неволе.

Также они отмечают, что перемещение животных на остров, в противоположную сторону от мест выпуска, а затем обратно к местам выпуска потребует двойной перегрузки и транспортировки по сравнению с выпуском из бухты Средней. Это создаст дополнительный стресс у косаток и белух.

"Перевоз такого количества крупных китообразных крайне сложная (технически и логистически) операция, от которой животные сильно страдают", - отмечают экологи и предлагают провести выпуск косаток в апреле, а белух в мае из бухты Средняя после краткого курса адаптации.

Как сообщалось, на совещании вице-премьера Алексея Гордеева с представителями Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Генпрокуратуры, Следственного комитета РФ, ФСБ, МВД, Росимущества и других заинтересованных ведомств было принято решение переместить 10 косаток и 87 белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя под Находкой (Приморский край) в Центр содержания крупных морских животных в одной из бухт острова Русский (Владивосток). Такой центр еще не построен.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух, которые были выловлены с многочисленными нарушениями закона. Позже выяснилось, что здесь находятся еще шесть моржат в возрасте до года.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте.

4 марта глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что освобождение косаток и белух является решенным вопросом, однако для этого требуется специальная программа по их адаптации к жизни в условиях дикой природы.