Производство рыбы в Тюменской области в 2018г выросло в 1,4 раза

06.03.19 09:03

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 марта. Interfax-Russia.ru - Производство рыбы в Тюменской области (без учета автономных округов) в 2018 году составило 3 тыс. тонн, что на 40% больше уровня предыдущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе областного департамента АПК.

В частности, за прошлый год рыбоводным хозяйствам Тюменской области удалось вырастить 956 тонн карпа (рост на 38%), 389 тонн щуки (рост в 2 раза), 917 тонн пеляди, 20 тонн осетровых.

По данным пресс-службы, в регионе с 2016 года в 1,5 раза увеличился объем зарыбления рыбоводных участков. Так, в 2018 году он составил 137 млн шт. личинок и молоди сиговых, карповых и других видов рыб.

Рыбохозяйственный фонд Тюменской области, пригодный для выращивания рыбы, составляет порядка 200 тыс. га. На сегодняшний день введено в рыбохозяйственный оборот 184 рыбоводных участка общей площадью 62 тыс. га.

Товарное рыбоводство на территории региона осуществляют 78 рыбоводных хозяйств. Основной объем выращивания рыбы (порядка 1,7 тыс. тонн) приходится на Сладковский и Казанский районы.