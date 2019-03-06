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06.03.19 09:03
Производство рыбы в Тюменской области в 2018г выросло в 1,4 раза
В частности, за прошлый год рыбоводным хозяйствам Тюменской области удалось вырастить 956 тонн карпа (рост на 38%), 389 тонн щуки (рост в 2 раза), 917 тонн пеляди, 20 тонн осетровых.
По данным пресс-службы, в регионе с 2016 года в 1,5 раза увеличился объем зарыбления рыбоводных участков. Так, в 2018 году он составил 137 млн шт. личинок и молоди сиговых, карповых и других видов рыб.
Рыбохозяйственный фонд Тюменской области, пригодный для выращивания рыбы, составляет порядка 200 тыс. га. На сегодняшний день введено в рыбохозяйственный оборот 184 рыбоводных участка общей площадью 62 тыс. га.
Товарное рыбоводство на территории региона осуществляют 78 рыбоводных хозяйств. Основной объем выращивания рыбы (порядка 1,7 тыс. тонн) приходится на Сладковский и Казанский районы.
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