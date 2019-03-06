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06.03.19 09:18
Около 67,7 тыс. электронных виз выдано иностранцам на Дальнем Востоке РФ
За это время ДФО с помощью упрощенного визового режима посетили 50 тыс. 519 иностранных граждан из 15 стран.
С начала 2019 года в ДФО по электронной визе прибыло 5,3 тыс. иностранцев.
Подать заявку на получение электронной визы в настоящее время могут граждане 18 государств. Сделать это необходимо на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Выдается такая виза бесплатно, без взимания консульского сбора.
Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе 2017 года.
С помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный). В трех регионах - Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях - работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", а также автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий Рог".
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