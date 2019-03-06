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06.03.19 09:20
Школьный автобус попал в ДТП в Тульской области, есть пострадавшие
"По предварительным данным, в 7:40 в Щекинском районе столкнулись машины "Хендай Солярис" и микроавтобус "Газель", перевозивший школьников. В результате автоаварии пострадали оба водителя и ученик 11-го класса", - сказал собеседник агентства.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые организуют дорожное движение. Обстоятельства автоаварии выясняются.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Тульской области "Интерфаксу" сообщили, что в 07:38 на телефон "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 2- км автодороги "Лапотково-Пирогово", где произошло столкновение микроавтобуса "Газель" и "Хёндай Солярис". Имеются пострадавшие.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
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