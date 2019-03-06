Кадыров обвинил Вашингтон в навязывании антироссийской повестки другим странам

06.03.19 09:30

© РИА Новости. Саид Царнаев

6 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя продление антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом на год, заявил, что Вашингтон стремится создать "антироссийский интернационал", шантажируя и подкупая другие страны.

"В сообщении (Трампа - ИФ) говорится, что наша политика якобы представляет "чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов". (...) Оказывается, наши военные беспилотники по десять часов кружатся вдоль атлантического и тихоокеанского побережья США, летают круглосуточно вдоль границы Америки над Канадой и Мексикой. Это наши корабли заходят в морские порты вблизи США, а не их крейсеры в Одессе и в черноморских водах прописались. Конечно, не самолеты США барражируют в небе над Балтикой недалёко от базы нашего ВМФ", - написал Р.Кадыров в социальной сети.

Кроме того, Р.Кадыров отметил, что "обвиняя Россию во всех грехах, США также пошли по пути разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного ещё Рейганом и Горбачевым".

"Вашингтон фактически стремится создать антироссийский интернационал, подкупая одни страны и режимы, угрозами и шантажом заставляя других следовать в фарватере своей враждебной в отношение России политики", - констатировал Р.Кадыров.