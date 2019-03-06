Ученые разработали план освобождения косаток и белух из "китовой тюрьмы"

06.03.19 09:37

Фото "Интерфакса"

6 марта. Interfax-Russia.ru - Коалиция экологических организаций и научных институтов предлагает выпустить 10 косаток и 87 белух с конца апреля по начала мая и представила общественности свой план по реабилитации животных.

Коалиция "Свободу косаткам и белухам" предлагает провести краткий 1,5 - двухмесячный курс реабилитации животных и выпустить косаток и белух либо в конце июня на месте отлова (в Сахалинском, Ульбанском, Тунгусском заливах и Удской губе) либо в Татарском проливе в конце апреля - начале мая. Такой план ученые и экологи представили в пресс-релизе в среду.

Над составлением плана работали: Региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина", Региональная общественная организация "Друзья океана", Сахалинская региональная общественная организация Клуб "Бумеранг", автономная некоммерческая организация "Научно-экологический Центр спасения дельфинов и других морских млекопитающих "Дельфа", Научно-практический центр защиты морских млекопитающих "ОРЦИНУС", Общественный инспектор по охране окружающей среды (Росприроднадзор по ЦФО) С.Беляева, "Реабилитационный центр морских млекопитающих "ТЮЛЕНЬ", "Приморский центр подводных исследований". Консультативную помощь коалиции оказывали: российское отделение Гринпис, Совет по морским млекопитающим, Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина.

Реабилитацию после содержания в неволе и приучению к жизни в океанариумах специалисты предлагают проводить в бухте Средняя, где содержатся животные.

Для этого, по их плану, необходимо создать экспертную группу с участием российских и международных специалистов, решить вопрос с субарендой всего оборудования, передать животных из незаконного владения отловщиков под контроль экспертов.

Для реабилитации необходимо: сократить до минимума контакты животных с людьми, корм подавать удаленно через гибкие рукава (для отучения от общения с человеком), объединить вольеры для косаток; расширить и частично объединить вольеры для белух, провести оценку состояния здоровья животных и провести курс лечения тем, кто в нем нуждается.

"В целом этого будет достаточно для подготовки животных к выпуску", - отмечают в коалиции.

Оптимальным является выпуск в районе отлова. Из-за ледовой обстановки это возможно только с конца июня. Специалисты считают также приемлемым выпуск в более ранние сроки в Татарском проливе.

Косаток предлагают выпускать во второй половине апреля в южной части Татарского пролива, где отсутствует лед и в это время для них имеются обильные кормовые ресурсы: морские котики, сивучи и другие ластоногие. Белух следует выпускать в первой половине мая в северной части Татарского пролива, где в это время также отсутствует лед, достаточно рыбных запасов (идет на нерест сельдь) и появляются первые стада диких белух.

С середины апреля в регионе устанавливается устойчивая плюсовая температура - а значит, с этого времени животных можно перегружать и перевозить в контейнерах на палубе судна. Для перевозки животных необходимо задействовать крупную самоходную или буксируемую баржу, на палубе которой разместить контейнеры с животными и колесный подъемный кран. Оказать помощь в транспортировке животных к месту выпуска уже согласился Тихоокеанский флот.

Косатки и белухи ведут коллективный образ жизни, поэтому выпускать нужно всех 10 косаток одновременно, а белух - большими группами, по несколько десятков животных. И среди косаток, и среди белух в бухте Средняя имеется значительное количество особей возрастом четыре-пять лет - это значит, что к моменту вылова они уже несколько лет добывали себе пищу и совершали сезонные миграции. Наличие в группах разновозрастных животных будет способствовать восстановлению их естественной социальной структуры и обеспечивать выживание как более взрослых особей, так и совсем молодых.

Детальную разработку и реализацию этого плана коалиция предлагает провести под патронатом Русского географического общества. Ведущие международные эксперты в области реабилитации китообразных уже согласились приехать в Россию и помочь в спасении животных из "китовой тюрьмы".

"Этот план обеспечит успешный выпуск незаконно выловленных косаток и белух на свободу в кратчайшие сроки с максимальными шансами на выживание", - отмечают в коалиции.

Как сообщалось, на совещании вице-премьера Алексея Гордеева с представителями Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Генпрокуратуры, Следственного комитета РФ, ФСБ, МВД, Росимущества и других заинтересованных ведомств было принято решение переместить 10 косаток и 87 белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя под Находкой (Приморский край) в Центр содержания крупных морских животных в одной из бухт острова Русский (Владивосток). Такой центр еще не построен. Коалиция экологических и научных организаций "Свободу косаткам и белухам" выступает против, считая, что это замена одной "тюрьмы" на другую и называют этот план министерств затягиванием процесса выпуска животных в океан.