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Коалиция экспертов считает незаконным предложение Минприроды направить белух из "китовой тюрьмы" в океанариумы

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
6 марта. Interfax-Russia.ru - Минприроды в качестве одного из вариантов "спасения" оставшихся 10 косаток и 87 белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморском крае предложило передать их в зарубежные и российские океанариумы, коалиция ученых и экологов выступает категорически против такого плана и называет его незаконным.

"Общественная коалиция "Свободу косаткам и белухам" категорически не согласна с предложением Минприроды передать животных в любые океанариумы", - сообщается в среду в пресс-релизе коалиции.

В группу организаций "Свободу косаткам и белухам" входят:

- Региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина",

- Региональная общественная организация "Друзья океана",

- Сахалинская региональная общественная организация Клуб "Бумеранг",

- автономная некоммерческая организация "Научно-экологический Центр спасения дельфинов и других морских млекопитающих "Дельфа",

- Научно-практический центр защиты морских млекопитающих "ОРЦИНУС",

- Общественный инспектор по охране окружающей среды (Росприроднадзор по ЦФО) С.Беляева,

- "Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень",

- "Приморский центр подводных исследований".

Консультативную помощь коалиции оказывают: российское отделение Гринпис, Совет по морским млекопитающим, Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии ( МВА) имени К.И.Скрябина.

Экологи и ученые подчеркивают, что Генеральная прокуратура, Следственный комитет и Пограничная служба ФСБ неоднократно заявляли, что косатки и белухи в "китовой тюрьме" выловлены незаконно, поэтому передача животных в океанариумы, дельфинарии и прочие развлекательные заведения, как в России, так и за рубежом, не допускается законодательством.

Также в сообщении отмечается, что помещение незаконно выловленных животных в океанариумы не поддерживают общественные природоохранные организации, специалисты по морским млекопитающим, а также не приемлют граждане России и широкое международное сообщество. Петицию за выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" на свободу подписали почти 1 миллион человек.

Предложение о передаче животных из "китовой тюрьмы" в зарубежные и российские океанариумы высказал директор департамента государственной политики Минприроды Алексей Титовский. Видео с его комментарием Минприроды разместило на своем официальном YouTube канале 4 марта.

"Второй сценарий - направить животных ... в океанариумы и зоопарки. Порядка 10 белух могут быть направлены в океанариумы нашей страны, остальное количество, в частности, белух, возможно, последует в океанариумы за рубежом", - сказал А.Титовский.

В качестве еще одного сценария чиновник предлагал выпустить животных в месте вылова после адаптации, но отметил, что подобные операции в мировой практике не проводились, они дорогостоящие и вызывают опасение.

Как сообщалось, Генпрокуратура признала выдачу Росрыболовством разрешения на вылов 12 косаток и 90 белух незаконной и направил главе ведомства предостережение о недопустимости нарушений закона. По закону, вылавливать морских млекопитающих для культурно-просветительских целей по квоте могут только компании, владеющие дельфинариями и океанариумами - вылов для последующей продажи запрещен, как и продажа животных за пределы России.

СКР в свою очередь отмечал, что "законодательством РФ запрещается отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки (в возрасте до 1 года - ИФ) с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности". СК установлено, что 11 косаток в "китовой тюрьме" являются детенышами, не достигшими половой зрелости, и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше одного года.

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