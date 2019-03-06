Отстрел лис из-за случаев бешенства пройдет в Тюменской области

06.03.19 09:47

© РИА Новости. Александр Вильф

6 марта. Interfax-Russia.ru - В лесах Омутинского района Тюменской области охотинспекторам предстоит провести отстрел лис из-за выявленных случаев бешенства.

Отстрел будет проходить до конца этого года, сообщается на сайте областного Госохотуправления.

В свою очередь, на Омутинской районной станции по борьбе с болезнями животных агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что отстрел связан с тем, что больные бешенством лисы забегают в населенные пункты.

"Случаи бешенства выявлены в двух селах - Шабаново и Окуневское", - сказал сотрудник станции.

Так, в Окуневском лиса подралась с несколькими собаками.

"Сейчас решается вопрос о введении в этих селах карантина по бешенству", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в конце января этого года в коттеджном поселке в Тюмени был введен двухмесячный карантин из-за бешеной лисы. В связи с этим региональное Госохоправление приняло решение об отстреле до конца года лис в лесах Тюменского района, который граничит с областным центром.