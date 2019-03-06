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06.03.19 09:47
Отстрел лис из-за случаев бешенства пройдет в Тюменской области
Отстрел будет проходить до конца этого года, сообщается на сайте областного Госохотуправления.
В свою очередь, на Омутинской районной станции по борьбе с болезнями животных агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что отстрел связан с тем, что больные бешенством лисы забегают в населенные пункты.
"Случаи бешенства выявлены в двух селах - Шабаново и Окуневское", - сказал сотрудник станции.
Так, в Окуневском лиса подралась с несколькими собаками.
"Сейчас решается вопрос о введении в этих селах карантина по бешенству", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в конце января этого года в коттеджном поселке в Тюмени был введен двухмесячный карантин из-за бешеной лисы. В связи с этим региональное Госохоправление приняло решение об отстреле до конца года лис в лесах Тюменского района, который граничит с областным центром.
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