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Выставка к 85-летию Полярной олимпиады откроется в Мурманске

© РИА Новости. В. Хоменко
6 марта. Interfax-Russia.ru - В Мурманском областном художественном музее в среду откроется выставка, посвященная 85-летию Праздника Севера, сообщает региональный комитет по культуре и искусству.

Экспозиция в честь юбилея так называемой Полярной Олимпиады расскажет про историю спортивного праздника с момента его появления в 1934 году. На выставке представлена тематическая живопись и графика из собрания музея, а также экспонаты из частных коллекций - значки, вымпелы, буклеты.

"В подготовке к Полярной Олимпиаде активное участие принимали художники. Они разрабатывали плакаты, афиши, пригласительные билеты, грамоты и сувенирную продукцию", - рассказали в комитете по культуре и искусству.

Среди интересных экспонатов выставки эскиз плаката "Праздник Севера". Он был создан в 1980 году графиком Александром Тарановским и отражал международный статус праздника (с 1971 года Праздник Севера собирал зарубежных спортсменов). На плакате под флагами четырех стран изображен прицелившийся биатлонист. Кроме того, на выставке можно увидеть плакат авторства Николая Ковалева, написанный в 1976 году. На нем юный северянин изображен на фоне заснеженного города и катающихся лыжников.

В комитете отмечают, что спортивное торжество вдохновляло также знаменитого мурманского художника Виталия Бубенцова. На выставке представлена его картина "Традиционный Праздник Севера. Долина Уюта" и графическая работа "Праздник Севера в Мурманске" 1973 и 1999 года соответственно.

Выставка будет работать до 31 марта.

По данным комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, открытие 85-го юбилейного Праздника Севера состоится 23 марта в Ледовом дворце Мурманска.

При этом состязания, которые входят в программу Полярной Олимпиады, стартовали 1 марта и продлятся до 9 апреля. Спортсмены из различных стран состязаются в волейболе на снегу, хоккее с мячом и шайбой, лыжных гонках, скандинавской ходьбе, мини-футболе, биатлоне, а также конькобежном, парусном и горнолыжном спорте. Кроме того, в программе Праздника Севера соревнования по национальным саамским видам спорта, ездовому спорту и 46 Мурманский лыжный марафон по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов России Russialoppet. Состязания будут проходить как в Мурманске, так и в Оленегорске, Мончегорске, Ловозере, Кировске и Полярных Зорях.

16 марта в приграничном поселке Раякоски должна была состояться 22 традиционная "Лыжня дружбы", маршрут которой пролегает через границы России, Норвегии и Финляндии. Однако из-за нехватки снега страны-участницы лыжни решили перенести соревнования на 2020 год.

Праздник Севера зародился в 1934 году. Изначально он подразумевал соревнования среди лыжников в различных дисциплинах. Традиция проведения состязаний не была нарушена даже в годы Великой Отечественной войны.

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