Зеркальный ответ: Москва вслед за Вашингтоном приостановила участие в ДРСМД
  
"Первый" и "Семейный": все модели Lada приняли участие в госпрограммах поддержки спроса
   
Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
06.03.19 10:07

Российские моряки отработали нанесение удара крылатыми ракетами в районе Камчатки

© РИА Новости. Виталий Аньков
6 марта. Interfax-Russia.ru - Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Иней" в ходе учения отработал нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"В среду малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Иней" из состава соединения кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России отработал организацию нанесения удара крылатыми ракетами по отряду боевых кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков", - сказал Н.Воскресенский.

В акватории Авачинского залива корабль получал целеуказание для применения оружия как от собственных средств наблюдения, так и от внешних источников информации, которыми являлись противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации флота и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

"Сегодня же МРК "Иней", а затем малый противолодочный корабль МПК-82 у побережья Камчатки отработали ведение боевых действий одиночным кораблем против наземных объектов и подавили артиллерийским огнем видимые береговые цели, имитировавшие огневые точки и технику условного противника", - сказал Н.Воскресенский.

МРК "Иней" относится к серии кораблей 1234.1 и оснащен противокорабельными крылатыми ракетами "Малахит".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.03.19 12:30
Манул вновь станет символом Московского зоопарка
.
  06.03.19 11:52
Володин прервал выступление главы МЭР Орешкина, назвав его неподготовленным
.
  06.03.19 11:40
Группа Prodigy из-за смерти Флинта отменила выступление в Москве
.
  06.03.19 11:25
Еще один дом по программе реновации построят на юге Москвы в 2019 году
.
  05.03.19 14:31
Член СПЧ Сванидзе выступил против переноса могилы Сталина от Кремлевской стены
.
  05.03.19 13:47
Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Москве
.
  05.03.19 13:23
Традиционные общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
.
  05.03.19 12:55
"Желтый" уровень погодной опасности продлен в московском регионе
.
  05.03.19 11:18
Во ФСИН опровергли слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в "Бутырке"
.
  05.03.19 09:09
Праздничные программы 8 марта пройдут в 18 столичных парках


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket