|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.03.19 10:07
Российские моряки отработали нанесение удара крылатыми ракетами в районе Камчатки
"В среду малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Иней" из состава соединения кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России отработал организацию нанесения удара крылатыми ракетами по отряду боевых кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков", - сказал Н.Воскресенский.
В акватории Авачинского залива корабль получал целеуказание для применения оружия как от собственных средств наблюдения, так и от внешних источников информации, которыми являлись противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации флота и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".
"Сегодня же МРК "Иней", а затем малый противолодочный корабль МПК-82 у побережья Камчатки отработали ведение боевых действий одиночным кораблем против наземных объектов и подавили артиллерийским огнем видимые береговые цели, имитировавшие огневые точки и технику условного противника", - сказал Н.Воскресенский.
МРК "Иней" относится к серии кораблей 1234.1 и оснащен противокорабельными крылатыми ракетами "Малахит".
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket