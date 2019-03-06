Медведев поручил Минприроды взять на контроль ликвидацию свалок в Нижегородской области

06.03.19 10:11

© РИА Новости. Павел Львов

7 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды до конца марта совместно с правительством Нижегородской области взять на особый контроль завершение ликвидации экологически вредных объектов на территории этого региона - полигона твердых бытовых отходов "Игумново", а также свалки промотходов "Черная дыра" и шлаконакопителя "Белое море".

Поручение должно быть выполнено до 26 марта текущего года, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Решение принято по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, который был посвящен реализации нацпроекта "Экология".

Д.Медведев еще в июне 2011 года, будучи президентом, поручал властям Нижегородской области заняться ликвидацией объектов "Игумново", "Черная дыра" и "Белое море". Объем отходов на этих трех объектах превышает 13 млн тонн.

В апреле прошлого года правительство РФ уже выделило Нижегородской области дополнительно 3,3 млрд рублей на проведение этих работ, а общая стоимость рекультивации этих свалок оценена более, чем в 7 млрд рублей.

Кроме того, до 26 марта Министерству природы поручено подготовить предложения "по уточнению состава компонентов комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе по прогнозу эффективности функционирования этой системы".

В предложениях должны быть проработаны вопросы организации раздельного сбора отходов, обоснована достаточность мероприятий федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО".