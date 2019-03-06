Военные РФ отработали противодействие высадке десанта противника на Курилах

06.03.19 10:21

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6 марта. Interfax-Russia.ru - Пулеметно-артиллерийские подразделения Восточного военного округа, дислоцированные в Сахалинской области, на двух полигонах отработали действия по противодесантной обороне Курильских островов, сообщила пресс-служба ВВО в среду.

"На этапе боевой стрельбы военнослужащие с использованием штатного вооружения, в том числе крупнокалиберных пулеметов, гранатометов РПГ-7В и при огневой поддержке танков Т-72Б3 уничтожили мишени, имитирующие живую силу и десантную технику "неприятеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи зенитных самоходных установок "Шилка" поразили вертолеты условного противника, производивших высадку тактических групп. В ходе учения были активно использованы приёмы ведения боя, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.

К учениям было привлечено свыше 350 человек, задействовано более 60 единиц вооружения и техники, в том числе перспективные радиостанции, командно-штабные машины, станции ведения ближней разведи.

За последние годы Россия значительно нарастала военную группировку на Курильских островах.

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщила, что Россия разместила на Курильских островах - Итурупе и Кунашире - новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

Группировка на Курилах была усилена модернизированными танками Т-72Б3. В прошлом октябре пресс-служба Восточного военного округа сообщала, что несколько десятков танков Т-72Б3 провели учение на полигоне на Курилах.

В августе прошлого года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп на опытно-боевое дежурство заступили современные многоцелевые истребители Су-35С.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.