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06.03.19 10:28
В кировской школе отстранен от работы учитель ИЗО, судимый за побои и кражу
По данным ведомства, 49-летний мужчина, трудоустроенный на должность учителя изобразительного искусства, ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 116, 119 УК РФ за побои и угрозы убийством. Также он имеет условную судимость за кражу, приговор был вынесен в декабре 2017 года Ленинским районным судом Кирова.
"Предоставленная гражданином в сентябре 2018 года при трудоустройстве в школу справка о наличии (отсутствии) у него судимостей имеет признаки подделки", - отмечается в сообщении.
По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление официального документа).
"В настоящее время ранее судимый гражданин отстранен от работы с несовершеннолетними", - говорится в сообщении.
Представитель прокуратуры региона уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что учитель работал в школе с сентября 2018 года. Он преподавал изобразительное искусство в 6-7 классах.
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