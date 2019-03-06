В кировской школе отстранен от работы учитель ИЗО, судимый за побои и кражу

06.03.19 10:28

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 марта. Interfax-Russia.ru - В одной из средних школ Кирова работал преподаватель, который пять раз привлекался к уголовной ответственности, и имеет судимость, сообщает прокуратура Кировской области в среду.

По данным ведомства, 49-летний мужчина, трудоустроенный на должность учителя изобразительного искусства, ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 116, 119 УК РФ за побои и угрозы убийством. Также он имеет условную судимость за кражу, приговор был вынесен в декабре 2017 года Ленинским районным судом Кирова.

"Предоставленная гражданином в сентябре 2018 года при трудоустройстве в школу справка о наличии (отсутствии) у него судимостей имеет признаки подделки", - отмечается в сообщении.

По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление официального документа).

"В настоящее время ранее судимый гражданин отстранен от работы с несовершеннолетними", - говорится в сообщении.

Представитель прокуратуры региона уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что учитель работал в школе с сентября 2018 года. Он преподавал изобразительное искусство в 6-7 классах.