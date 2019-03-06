Сын Кусто готов помочь в реабилитации животных из "китовой тюрьмы"

06.03.19 10:33

© РИА Новости. Константин Чалабов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Французский океанограф Жан-Мишель Кусто, сын исследователя Жака-Ива Кусто, написал письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с копиями президенту РФ и Минприроды, в котором согласился помочь организовать реабилитацию косаток и белух из бухты Средняя.

"Я считаю важным начать готовить китов к реабилитации и выпуску как можно раньше. Последние сообщения в СМИ говорят о возможном ухудшении здоровья косаток и белух в бухте Средняя, что увеличивает наши опасения, и неотложность срочных мер, чтобы защитить здоровье китообразных", - говорится в письме Ж.-М.Кусто, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

По словам исследователя, лучший выход из ситуации с "китовой тюрьмой", как называют центр временного содержания животных в бухте Средняя в Приморском крае, - это именно возвращение животных в дикую природу, а не их жизнь в аквариумах. Он отметил, что хочет посетить бухту Средняя вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, чтобы оценить здоровье и состояние китообразных и помочь российским федеральным агентствам разработать план их реабилитации и выпуска на волю.

"Я и моя команда готовы помочь российским властям осуществить успешное возвращение косаток и белух в живую природу. Ввиду серьезности ситуации и последних решений, принятых на федеральном уровне о судьбе косаток и белух, я взял на себя смелость отправить копию этого письма президенту Владимиру Путину и министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину, чтобы они были в курсе нашего предложения о помощи", - отметил Ж.-М.Кусто.

В заключении он подчеркнул, что они вместе со своей командой ждут скорого ответа от губернатора, чтобы начать подготовку к оказанию помощи морским млекопитающим.

В феврале сообщалось, что французский исследователь океанов, защитник окружающей среды и кинопродюсер Жан-Мишель Кусто и ряд международных экологических организаций обратились к руководству России с просьбой освободить находящихся в "китовой тюрьме" под Находкой 11 косаток и 87 белух. В ответ губернатор О.Кожемяко пригласил Ж.-М.Кусто в Россию.

"Приглашаю в Приморский край известного исследователя океанов и защитника окружающей среды Жана-Мишеля Кусто и его коллег-ученых, которые предлагали свое содействие в решении дальнейшей судьбы млекопитающих. У сына выдающегося океанографа Жака-Ива Кусто, несомненно, богатый опыт в адаптации животных и возвращении их в океан", - заявлял губернатор, слова которого цитировали в пресс-службе региона.