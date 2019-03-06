Состояние найденного в Приморье раненого леопарда остается крайне тяжелым

06.03.19 10:35

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 марта. Interfax-Russia.ru - Раненый дальневосточный леопард, которого выхаживают в центре реабилитации диких животных в Приморье, начал принимать пищу, но состояние его остается крайне тяжелым, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

Сразу после операции леопарда поместили в специальную закрытую клетку, где для слежения за ним была установлена фотоловушка. Зверь начал понемногу принимать пищу - мягкие корма, которые потенциально могут быть усвоены истощенным организмом хищника, говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, для специалистов было важно оборонительное поведение леопарда в отношении людей, - оно адекватно для дикой кошки.

По словам сотрудницы "Земли леопарда" и зоолога Центра реабилитации Екатерины Блидченко, прогнозы о состоянии животного по-прежнему давать рано. Ветеринары продолжают наблюдение. В случае, если состояние леопарда будет стабильным, то через несколько дней планируется проведение повторного осмотра.

Как сообщалось, в начале марта специалисты охотнадзора нашли раненого дальневосточного леопарда вблизи государственного заповедника "Кедровая падь". Молодого самца леопарда изъяли из дикой природы и доставили в центр реабилитации тигров и других животных в поселке Алексеевка Приморского края. Ученые полагают, что зверь мог пострадать из-за конфликта с другим леопардом. По оценке специалистов, его возраст составляет около 2,5 лет.