Контрабандный янтарь стоимостью 2,5 млн рублей нашли в поезде "Калининград - Москва"

06.03.19 10:37

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

6 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники калининградской таможни пресекли контрабанду крупной партии янтаря, сообщила пресс-служба ведомства.

"В результате комплекса оперативно-розыскных и досмотровых мероприятий таможней выявлен и пресечен канал контрабанды янтаря на железнодорожном транспорте. Янтарь был спрятан транзитной кладовой почтового вагона пассажирского поезда "Калининград-Москва", - говорится в релизе.

В тайнике находился янтарь-сырец крупных и средних фракций общим весом более 24 кг. По оценке эксперта стоимость камня составляет около 2,5 млн рублей.

Владельцем нелегального товара оказался начальник почтового вагона, который признался, что умышленно спрятал четыре пакета с янтарем.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов).