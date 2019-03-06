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06.03.19 10:40

Медведев поручает принять меры по снижению опасных выбросов в атмосферу

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
7 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды совместно с Роспотребнадзором обеспечить снижение особо опасных, влияющих на здоровье населения производственных выбросов в атмосферу.

Поручение должно быть выполнено к 1 октября текущего года за счет "первоочередных мер по модернизации существующих производств и в рамках комплексных планов мероприятий по снижению вредных выбросов".

Кроме того, уже к 5 апреля Минприроды совместно с Минэнерго, Минтрансом и Минстроем должны подготовить предложения по снижению выбросов загрязняющих веществ.

Меры должны включать газификацию частного сектора, перевод предприятий теплоэнергетики на газ, перевод общественного транспорта на газ или переход на электротранспорт, строительство объездных автомобильных дорог и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

При подготовке предложений ведомства должны учесть их взаимоувязку с госпрограммами "Развитие энергетики", "Развитие транспортной системы", "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

В свою очередь Роспотребнадзор совместно с Минфином и Минприроды до 11 марта должен "дополнительно проработать вопрос о необходимых объемах финансирования и составе мероприятий по модернизации и развитию системы социально-гигиенического мониторинга". Предложения должны быть вписаны в федеральный проект "Чистый воздух" и представлены в президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

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