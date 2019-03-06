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06.03.19 10:43

Власти Тамбовской области ожидают до 35 млрд рублей инвестиций в АПК региона

© РИА Новости. Максим Богодвид
6 марта. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в сферу АПК Тамбовской области в 2019 году составит более 35 млрд рублей, что несколько превышает уровень 2018 года, сообщил журналистам заместитель главы администрации области Сергей Иванов.

"Основную долю инвестиций мы ожидаем от уже работающих на территории Тамбовщины инвесторов, таких как агрохолдинг "Русагро", ООО "РАСК", ООО "Ашан", "Тамбовская индейка". Они планируют или уже реализуют проекты второй, третьей очереди. Пришли на территорию области и новые инвесторы. Особое внимание мы будем уделять размещению новых проектов на территории опережающего социально-экономического развития "Котовск", где предоставляются льготы по налогам на имущество и прибыль организаций, предусмотрена возможность предоставления земельных участков без торгов", - сказал он.

По словам С.Иванова, площадки для расширения производства "Тамбовского бекона" ("Русагро") определены в Ржаксинском районе. За счет реализации этого проекта планируется обеспечить рабочими местами жителей сразу двух районов - Ржаксинского и Рассказовского.

Производственные площадки инвесторам предлагаются также в Токаревском, Уметском, Уваровском районах.

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