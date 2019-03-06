Отловщики белух и косаток признались, что добыли животных для зарубежных океанариумов

06.03.19 10:46

Фото "Интерфакса"

6 марта. Interfax-Russia.ru - Две из четырех компаний, отловивших с нарушением закона сотню косаток и белух, содержащихся сейчас в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье в своем обращении к главе государства сообщили, что добычу животных вели по заказу иностранных компаний.

"Контракты на поставку животных (косаток и белух из "китовой тюрьмы" - ИФ) за рубеж предоставлялись в государственные органы на стадии утверждения планов работ. По контрактам уже получены денежные средства и животных с нетерпением ожидают в океанариумах, где для них созданы еще более комфортные условия", - говорится в письме директора ООО "Афалина" Алексея Решетова главе государства, текст которого опубликован в одном из Telegram-каналов.

В свою очередь директор еще одной компании-отловщика ООО "Океанариум ДВ" Александр Бронников пишет главе государства, что "принятие необоснованного решения о передаче животных государству для последующего выпуска может нанести ущерб казне РФ в сотни миллионов долларов США".

По его словам, "существует реальная угроза предъявления исков со стороны собственников иностранных океанариумов, имеющих заключенные контракты на поставку животных, внесших предварительную оплату и несущих значительные убытки от неполучения животных".

При этом в письме отмечается, что в случае исполнения контракта ООО "Океанариум ДВ" "способно увеличить внешнеторговый баланс страны на $15 млн и принести до 200 млн рублей налоговых платежей в бюджет РФ".

Директор ООО "Афалина" тоже говорит о доходах в бюджет государства в случае поставки косаток и белух в зарубежные океанариумы, но цифры не уточняет.

"Исполнение контракта поможет повысить престиж российских компаний в международной сфере как надежных контрагентов. (...) Для экономики России это позволит увеличить внешнеторговый оборот на десятки миллионов долларов и привлечь в казну РФ сотни миллионов рублей налоговых поступлений", - отмечает А.Решетов.

В письмах обеих компаний утверждается, что косатки и белухи были выловлены без нарушений закона.

Генпрокуратура РФ ранее признала выдачу Росрыболовством разрешения на вылов 12 косаток и 90 белух незаконной и направила предостережение о недопустимости нарушений закона. По закону вылавливать морских млекопитающих для культурно-просветительских целей по квоте могут только компании, владеющие дельфинариями и океанариумами, вылов для последующей продажи запрещен, как и продажа животных за пределы России.

Положения Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" подтверждают невозможность передачи прав на животных другим лицам, не осуществлявшим их вылов, а также запрещают использование таких животных в коммерческой деятельности за пределами Российской Федерации".

СКР в свою очередь отмечал, что "законодательством РФ запрещается отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки (в возрасте до 1 года - ИФ) с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности". СК установлено, что 11 косаток в "китовой тюрьме" являются детенышами, не достигшими половой зрелости, и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше одного года.